По факту инцидента со стрельбой в ветерана СВО в Батайске заведено дело
4 сентября 202303:35
По факту инцидента с участником спецоперации, который произошел в ночь на 3 сентября в Батайске Ростовской области, заведено уголовное дело, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что будет внимательно следить за расследованием.
У кафе в Батайске в участника СВО выпустили 12 пуль из травматического оружия. Ведутся поиски злоумышленника.
Ранее инвалида СВО, потерявшего ногу, избили в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru