По факту инцидента со стрельбой в ветерана СВО в Батайске заведено дело

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что будет внимательно следить за расследованием.

У кафе в Батайске в участника СВО выпустили 12 пуль из травматического оружия. Ведутся поиски злоумышленника.

Ранее инвалида СВО, потерявшего ногу, избили в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

