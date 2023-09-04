По факту инцидента со стрельбой в ветерана СВО в Батайске заведено дело

По факту инцидента с участником спецоперации, который произошел в ночь на 3 сентября в Батайске Ростовской области, заведено уголовное дело, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

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По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что будет внимательно следить за расследованием.

У кафе в Батайске в участника СВО выпустили 12 пуль из травматического оружия. Ведутся поиски злоумышленника.

Ранее инвалида СВО, потерявшего ногу, избили в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСтрельбаУголовное Дело

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