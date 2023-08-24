Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске

По данным экстренных служб города, пострадавший уже доставлен в одну из местных клиник.

При этом, как отмечается, в мессенджерах и соцсетях распространяется видео с криками граждан, где слышны более десятка выстрелов.

Ранее суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

