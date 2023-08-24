Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске
24 августа 202317:22
Один человек, как минимум, получил ранения в ходе стрельбы на автовокзале Хабаровска, сообщает ТАСС.
По данным экстренных служб города, пострадавший уже доставлен в одну из местных клиник.
При этом, как отмечается, в мессенджерах и соцсетях распространяется видео с криками граждан, где слышны более десятка выстрелов.
Ранее суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru