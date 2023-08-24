Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске

Один человек, как минимум, получил ранения в ходе стрельбы на автовокзале Хабаровска, сообщает ТАСС.

Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии

По данным экстренных служб города, пострадавший уже доставлен в одну из местных клиник.

При этом, как отмечается, в мессенджерах и соцсетях распространяется видео с криками граждан, где слышны более десятка выстрелов.

Ранее суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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