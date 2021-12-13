Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском

Посетитель ночного клуба в Курской области устроил стрельбу в заведении, пять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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По данным правоохранителей, в результате произошедшего накануне ночью словесного конфликта молодой человек несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны.

«В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — уточнили в пресс-службе.

Пострадавших госпитализировали.

Открывший огонь мужчина после ЧП скрылся на автомобиле, отмечает РИА ФАН. Начата спецоперация для задержания стрелявшего, пишет RT.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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