Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском
Посетитель ночного клуба в Курской области устроил стрельбу в заведении, пять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным правоохранителей, в результате произошедшего накануне ночью словесного конфликта молодой человек несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны.
«В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — уточнили в пресс-службе.
Пострадавших госпитализировали.
Открывший огонь мужчина после ЧП скрылся на автомобиле, отмечает РИА ФАН. Начата спецоперация для задержания стрелявшего, пишет RT.
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