Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском

По данным правоохранителей, в результате произошедшего накануне ночью словесного конфликта молодой человек несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны.

«В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — уточнили в пресс-службе.

Пострадавших госпитализировали.

Открывший огонь мужчина после ЧП скрылся на автомобиле, отмечает РИА ФАН. Начата спецоперация для задержания стрелявшего, пишет RT.

