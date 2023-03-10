Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Житель села Ясные Зори, расположенного в 35 км от Белгорода и в 7 км от границы с Украиной, пострадал при обстреле. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил ранение в руку, ему оказывают медицинскую помощь.
Снарядом также поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. В прошлом году при его обстреле погиб человек.
Также об обстреле сообщил в пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. По его данным, под обстрел попал поселок Белевица, пострадавших и разрушений нет.
Накануне белгородский губернатор сообщил, что дистанционное обучение в ряде приграничных районов Белгородской области и в столице региона продлится до конца учебного года, передает НСН.
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