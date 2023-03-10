Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Житель села Ясные Зори, расположенного в 35 км от Белгорода и в 7 км от границы с Украиной, пострадал при обстреле. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил ранение в руку, ему оказывают медицинскую помощь.

Снарядом также поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. В прошлом году при его обстреле погиб человек.