Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Житель села Ясные Зори, расположенного в 35 км от Белгорода и в 7 км от границы с Украиной, пострадал при обстреле. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил ранение в руку, ему оказывают медицинскую помощь.

Снарядом также поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. В прошлом году при его обстреле погиб человек.

В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа

Также об обстреле сообщил в пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. По его данным, под обстрел попал поселок Белевица, пострадавших и разрушений нет.

Накануне белгородский губернатор сообщил, что дистанционное обучение в ряде приграничных районов Белгородской области и в столице региона продлится до конца учебного года, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры