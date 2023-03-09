Власти Белгородской области продлили дистанционку в школах до конца учебного года

С 13 марта дистанционка вводится в Новооскольском округе и Мелиховском сельском поселении, сообщил губернатор.

Школьники продолжат учиться дистанционного в девяти районах, граничащих с Украиной. Также Гладков сообщил, что учащиеся будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощенной форме.

Система противовоздушной обороны сработала 6 марта в городе Новый Оскол. Сбито три ракеты. Известно об одном пострадавшем, передает НСН.

