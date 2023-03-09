Власти Белгородской области продлили дистанционку в школах до конца учебного года
Дистанционное обучение в ряде приграничных районов Белгородской области и в столице региона продлится до конца учебного года. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.
С 13 марта дистанционка вводится в Новооскольском округе и Мелиховском сельском поселении, сообщил губернатор.
Школьники продолжат учиться дистанционного в девяти районах, граничащих с Украиной. Также Гладков сообщил, что учащиеся будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощенной форме.
Система противовоздушной обороны сработала 6 марта в городе Новый Оскол. Сбито три ракеты. Известно об одном пострадавшем, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru