Власти Белгородской области продлили дистанционку в школах до конца учебного года

Дистанционное обучение в ряде приграничных районов Белгородской области и в столице региона продлится до конца учебного года. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.

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С 13 марта дистанционка вводится в Новооскольском округе и Мелиховском сельском поселении, сообщил губернатор.

Школьники продолжат учиться дистанционного в девяти районах, граничащих с Украиной. Также Гладков сообщил, что учащиеся будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощенной форме.

Система противовоздушной обороны сработала 6 марта в городе Новый Оскол. Сбито три ракеты. Известно об одном пострадавшем, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбразованиеШколаБелгород
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