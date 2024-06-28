Мужчина пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
Мужчина пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что скорая помощь везет мужчину с контузией и ранениями в областную клиническую больницу. По словам Гладкова, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, губернатор сообщил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области — городу Шебекино, поселку Чапаевский и селу Бессоновка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru