Мужчина пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ

Он отметил, что скорая помощь везет мужчину с контузией и ранениями в областную клиническую больницу. По словам Гладкова, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, губернатор сообщил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области — городу Шебекино, поселку Чапаевский и селу Бессоновка, передает «Радиоточка НСН».

