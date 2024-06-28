ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области — городу Шебекино, поселку Чапаевский и селу Бессоновка. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В частности, в Шебекино боеприпас сдетонировал на территории промышленного предприятия. В результате происшествия были повреждены спецтехника, легковой автомобиль и административное здание.
В Чапаевском и Бессоновке из-за взрывов БПЛА были повреждены жилые дома. Кроме того, в Бессоновке нанесен урон инфраструктурному объекту связи.
Во всех трех населенных пунктах обошлось без пострадавших.
Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела окраины города Шебекино.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru