ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области — городу Шебекино, поселку Чапаевский и селу Бессоновка. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области

В частности, в Шебекино боеприпас сдетонировал на территории промышленного предприятия. В результате происшествия были повреждены спецтехника, легковой автомобиль и административное здание.

В Чапаевском и Бессоновке из-за взрывов БПЛА были повреждены жилые дома. Кроме того, в Бессоновке нанесен урон инфраструктурному объекту связи.

Во всех трех населенных пунктах обошлось без пострадавших.

Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела окраины города Шебекино.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУОбстрел

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