ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

В частности, в Шебекино боеприпас сдетонировал на территории промышленного предприятия. В результате происшествия были повреждены спецтехника, легковой автомобиль и административное здание.

В Чапаевском и Бессоновке из-за взрывов БПЛА были повреждены жилые дома. Кроме того, в Бессоновке нанесен урон инфраструктурному объекту связи.

Во всех трех населенных пунктах обошлось без пострадавших.

Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела окраины города Шебекино.

