Гладков: Дроны атаковали пять населенных пунктов

Украина с помощью FPV-беспилотника атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка. В результате взрыва строение полностью уничтожено огнем. Дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом в селе Мокрая Орловка и сдетонировал. В доме были выбиты стекла, повреждены стены.

Еще один беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домами в Новостроевке-Первой. В результате пробиты крыши, выбиты стекла, также посекло фасады домов. Также дрон атаковал Грайворон. В одном частном доме была пробита крыша.

В результате детонации украинского беспилотника в частном доме в селе Головчино выбило стекла. Осколками посекло лобовые стекла у двух машин.

Гладков отметил, что во всех случаях никто не пострадал.

Ранее четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

