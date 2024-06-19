Гладков: Дроны атаковали пять населенных пунктов
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
Украина с помощью FPV-беспилотника атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка. В результате взрыва строение полностью уничтожено огнем. Дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом в селе Мокрая Орловка и сдетонировал. В доме были выбиты стекла, повреждены стены.
Еще один беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домами в Новостроевке-Первой. В результате пробиты крыши, выбиты стекла, также посекло фасады домов. Также дрон атаковал Грайворон. В одном частном доме была пробита крыша.
В результате детонации украинского беспилотника в частном доме в селе Головчино выбило стекла. Осколками посекло лобовые стекла у двух машин.
Гладков отметил, что во всех случаях никто не пострадал.
Ранее четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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