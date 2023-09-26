Женщина получила ранение при обстреле ВСУ белгородского села Долгое
Украинская армия нанесла удар по селу Долгое Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Один из снарядов упал на территории частного домовладения. Местная жительница получила осколочное ранение головы.
Скорая помощь отвезла пострадавшую в районную больницу.
У жилого дома пробита кровля. Оперативные службы проводят подомовой обход территории.
Накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Белгородской областью. Фрагменты БПЛА повредили автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru