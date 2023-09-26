Женщина получила ранение при обстреле ВСУ белгородского села Долгое

Украинская армия нанесла удар по селу Долгое Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадала женщина

Один из снарядов упал на территории частного домовладения. Местная жительница получила осколочное ранение головы.

Скорая помощь отвезла пострадавшую в районную больницу.

У жилого дома пробита кровля. Оперативные службы проводят подомовой обход территории.

Накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Белгородской областью. Фрагменты БПЛА повредили автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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