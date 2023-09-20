Мужчина погиб при обстреле села Максимовка в Белгородской области
Мирный житель погиб при повторном обстреле села Максимовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, во время обстрела мужчина проезжал по трассе на машине.
«От полученных ран он погиб на месте. <...> Еще один мужчина пострадал, он также двигался по трассе в момент обстрела», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что у пострадавшего зафиксировали осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Мужчину доставят в городскую больницу №2 в Белгороде.
Как отметил губернатор, в результате атаки повреждения получили два жилых дома, два автомобиля, а также остановочный комплекс.
Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru