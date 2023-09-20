Мужчина погиб при обстреле села Максимовка в Белгородской области

По его словам, во время обстрела мужчина проезжал по трассе на машине.

«От полученных ран он погиб на месте. <...> Еще один мужчина пострадал, он также двигался по трассе в момент обстрела», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у пострадавшего зафиксировали осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Мужчину доставят в городскую больницу №2 в Белгороде.

Как отметил губернатор, в результате атаки повреждения получили два жилых дома, два автомобиля, а также остановочный комплекс.

Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

