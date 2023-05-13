Мужчина погиб при крушении легкомоторного самолета в граничащем с РФ районе Литвы
Легкомоторный самолет потерпел крушение в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы, сообщил департамент местной полиции.
В ведомстве рассказали, что из под обломков самолета местные жители достали тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни. В настоящий момент полиция ведет расследование причин крушения борта.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины.
По сообщению местных жителей, которые стали очевидцами падения вертолета, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru