Мужчина погиб при крушении легкомоторного самолета в граничащем с РФ районе Литвы

В ведомстве рассказали, что из под обломков самолета местные жители достали тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни. В настоящий момент полиция ведет расследование причин крушения борта.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины.

По сообщению местных жителей, которые стали очевидцами падения вертолета, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».

