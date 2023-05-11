Летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске
11 мая 202316:25
Летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что у самолета Boeing 737 разрушился внутренний пневматик правой основной стойки шасси.
Лайнер сел без происшествий, пострадавших нет. На борту самолета были 73 пассажира.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru