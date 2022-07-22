Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Гордона, который обвиняется в распространении фейков о Вооружённых силах РФ и создание экстремистской организации.

По решению суда Гордона арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России СМИ-иноагентом журналиста Александра Невзорова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ.