Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает пресс-служба суда.

Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Гордона, который обвиняется в распространении фейков о Вооружённых силах РФ и создание экстремистской организации.

По решению суда Гордона арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России СМИ-иноагентом журналиста Александра Невзорова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Стопкадр: Дмитрий Гордон / YouTube
ТЕГИ:СпецоперацияСудРоссияАрестЖурналисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры