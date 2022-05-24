Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

«Я рад, что не в России!» Аскеров назвал выдуманным уголовное дело о реабилитации нацизма

Ранее следователи завели против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма за пост в соцсетях о маршале Советского Союза Георгия Жукова. Сейчас Аскеров объявлен в розыск.

Сам Аскеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал уголовное дело выдуманным. Он также сообщил, что находится не в России и возвращаться на родину пока не намерен.

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ТЕГИ:АрестРовшан Аскеров
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