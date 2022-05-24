Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.