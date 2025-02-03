Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в Telegram, что обратилась к ООН и ОБСЕ после ракетного удара по интернату в городе Суджа в Курской области.

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Она потребовала осудить «преступление против человечности». Москалькова указала, что в интернате украинские военные незаконно удерживали захваченных россиян, в том числе женщин, стариков и больных.

Кроме того, МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже. Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ВСУОбстрелОБСЕООНТатьяна Москалькова

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