Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже

Она потребовала осудить «преступление против человечности». Москалькова указала, что в интернате украинские военные незаконно удерживали захваченных россиян, в том числе женщин, стариков и больных.

Кроме того, МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже. Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

