Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в Telegram, что обратилась к ООН и ОБСЕ после ракетного удара по интернату в городе Суджа в Курской области.
Она потребовала осудить «преступление против человечности». Москалькова указала, что в интернате украинские военные незаконно удерживали захваченных россиян, в том числе женщин, стариков и больных.
Кроме того, МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже. Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru