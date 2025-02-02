МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже

Россия обращается ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам с призывом осудить целенаправленную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на интернат в Судже. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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Захарова назвала удар по Судже еще одним свидетельством преступлений Киева, подчеркнув, что они не имеют срока давности. Захарова добавила, все организаторы и исполнители этого теракта понесут неизбежное наказание. Она назвала ответственными за этот на спонсоров Украины, поставляющих вооружения киевскому режиму.

Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области. По мнению представителей ведомства, «данная провокация со стороны Киева была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от действий ВСУ в населенном пункте Русское Поречное» в Курской области, сообщает НСН.

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ФОТО: Петр Ковалев / ТАСС
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