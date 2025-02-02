МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже
Россия обращается ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам с призывом осудить целенаправленную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на интернат в Судже. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова назвала удар по Судже еще одним свидетельством преступлений Киева, подчеркнув, что они не имеют срока давности. Захарова добавила, все организаторы и исполнители этого теракта понесут неизбежное наказание. Она назвала ответственными за этот на спонсоров Украины, поставляющих вооружения киевскому режиму.
Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области. По мнению представителей ведомства, «данная провокация со стороны Киева была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от действий ВСУ в населенном пункте Русское Поречное» в Курской области, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мировые цены кофе взлетели до максимума за последние полвека
- Мужчина поджег себя в квартире в Москве, пострадали три человека
- МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже
- СМИ: Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час
- Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО
- В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали почти 100 отелей
- Генсек НАТО призвал Германию увеличить военные расходы и выпуск вооружений
- В Забайкалье мальчик погиб из-за обрушения печи в аварийном доме
- Александр Дюков вновь возглавил Российский футбольный союз
- СМИ: Крымский мост закрыли для автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru