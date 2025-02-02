СК: После атаки на Суджу возбуждено дело о теракте
После ракетной атаки ВСУ на школу-интернат в Судже было возбуждено уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуши. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Отмечается, что дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»). В СК уточнили, что именно Ростислава Карпушу подозревают в совершении атаки на соцобъект в Курской области.
По данным источника, было установлено, что 1 февраля полковник отдал незаконный приказ подчиненным о совершении ракетной атаки на здание интерната. В результате теракта есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество пока неизвестно.
В СК добавили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства ЧП и принимаются меры по установлению местонахождения Карпуши и соучастников преступления.
Вечером 1 февраля ВСУ атаковали здание школы-интерната в Судже, в котором, предположительно, могли находиться люди. В Минобороны РФ уточнили, что ракеты были выпущены с территории Сумской области Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru