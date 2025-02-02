СК: После атаки на Суджу возбуждено дело о теракте

После ракетной атаки ВСУ на школу-интернат в Судже было возбуждено уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуши. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

Отмечается, что дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»). В СК уточнили, что именно Ростислава Карпушу подозревают в совершении атаки на соцобъект в Курской области.