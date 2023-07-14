Мощный взрыв произошел в Воронеже

По предварительным данным, в районе совхоза «Масловский» сбили беспилотный летательный аппарат. О пострадавших и разрушениях не сообщается. На опубликованном видео слышен громкий звук взрыва и видна вспышка яркого света.

Также взрывы произошли в городе Курчатов в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

