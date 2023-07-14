Мощный взрыв произошел в Воронеже
14 июля 202302:18
В Воронеже произошел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, в районе совхоза «Масловский» сбили беспилотный летательный аппарат. О пострадавших и разрушениях не сообщается. На опубликованном видео слышен громкий звук взрыва и видна вспышка яркого света.
Также взрывы произошли в городе Курчатов в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru