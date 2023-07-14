СМИ: в Курской области произошел взрыв

В интернете опубликованы кадры, на которых слышны звуки взрывов в городе Курчатов в Курской области, сообщает «Лента.ру».

Поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ

На видеозаписи видны вспышки света, а автомобильные сигнализации срабатывают из-за громких звуков, которые разносятся по всему городу. О пострадавших ничего неизвестно.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Ранее в результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
ТЕГИ:ВзрывСпецоперацияКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры