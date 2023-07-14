СМИ: в Курской области произошел взрыв
14 июля 202302:01
В интернете опубликованы кадры, на которых слышны звуки взрывов в городе Курчатов в Курской области, сообщает «Лента.ру».
На видеозаписи видны вспышки света, а автомобильные сигнализации срабатывают из-за громких звуков, которые разносятся по всему городу. О пострадавших ничего неизвестно.
По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Ранее в результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru