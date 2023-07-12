Baza: Квадрокоптер с взрывным устройством обнаружили в Подольске
Беспилотник с прямоугольным предметом, предположительно, взрывным устройством, обнаружили в подмосковном Подольске, жителей ближайших домов эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, накануне вечером квадрокоптер нашли рядом с частными домами на улице Циолковского. На место ЧП прибыли полицейские и кинологи.
«Предмет осмотрели две служебные собаки. Одна условным сигналом не показала наличие взрывчатых веществ, другая — показала, что прямоугольным предметом может быть бомба», — отмечает издание.
Из ближайших домов эвакуировали четырех человек.
Взрывотехники предварительно установили, что дрон нес бомбу с 600 граммами взрывчатого вещества. Находка отправлена на экспертизу.
Ранее неизвестный беспилотник самолетного типа обнаружили в поле поселения Вороновского в Троицком административном округе Москвы, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru