Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Морская авиация обнаружила и уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны России.
Утром 14 сентября российское оборонное ведомство сообщало об отражении атаки пяти безэкипажных катеров в Черном море, напоминает RT.
Накануне морская авиация Черноморского флота РФ обнаружила и уничтожила в акватории три безэкипажных катера ВСУ, напоминает «Профиль».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН отмечал, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ, потому что оттуда запускаются крылатые ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru