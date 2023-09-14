Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Морская авиация обнаружила и уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: На Донецком направлении отражено 8 атак ВСУ

Утром 14 сентября российское оборонное ведомство сообщало об отражении атаки пяти безэкипажных катеров в Черном море, напоминает RT.

Накануне морская авиация Черноморского флота РФ обнаружила и уничтожила в акватории три безэкипажных катера ВСУ, напоминает «Профиль».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН отмечал, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ, потому что оттуда запускаются крылатые ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияЧерноморский Флот РФМинобороны РФ

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