Более 40 человек погибли в авиакатастрофе в Шереметьево
В результате авиакатастрофы пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, передает Life.ru.
Всего на борту лайнера находились 78 человек. Как уточняет RT, 37 человек, включая четырех членов экипажа, выжили. «Свободная пресса» отмечает, что 19 человек обратились к врачам после инцидента.
Напомним, что самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар.
Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. Как сообщает Ura.ru, по одной из версий, к гибели людей могло привести в том числе то, что некоторые пассажиры перед эвакуацией начали доставать свои чемоданы.
Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на Sukhoi Superjet 100.
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