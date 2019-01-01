Более 40 человек погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Напомним, что самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар.

Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. Как сообщает Ura.ru, по одной из версий, к гибели людей могло привести в том числе то, что некоторые пассажиры перед эвакуацией начали доставать свои чемоданы.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на Sukhoi Superjet 100.

