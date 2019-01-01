Новости за ночь: Объявлен траур по погибшим в аэропорту «Шереметьево»
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Власти Мурманской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. В результате возгорания пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 выжили только 37 человек из 73 пассажиров и пяти членов экипажа на борту. Ранее об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. Напомним, что самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар. Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В Раде призвали «обезлюдеть Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдеть Донбасс». В интервью порталу Politeka парламентарий заявил, что речь не идет о геноциде. Задумка депутата от партии «Самопомощь» заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса. По его словам, нужно решить, что делать с остальными, кто непосредственно не участвовал в вооруженном конфликте. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин добавил, что правительство страны сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.
Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников
«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» попросила предоставить доступ к номерам телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации. Таким образом, коллекторы хотят решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Президент организации Эльман Мехтиев пояснил, что четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который коллекторам передает банк в работу после продажи долга. По закону сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра. Соответствующее предложение Ассоциации уже направлено в Госдуму.
США направят авианосец к берегам Ирана
Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец и оперативную группу бомбардировщиков , заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает CNN. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников. Авианосец и группа бомбардировщики должны «послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму» об этом, подчеркнул советник Трампа.
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