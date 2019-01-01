Новости за ночь: Объявлен траур по погибшим в аэропорту «Шереметьево»

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Власти Мурманской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. В результате возгорания пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 выжили только 37 человек из 73 пассажиров и пяти членов экипажа на борту. Ранее об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. Напомним, что самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар. Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

