Пожар на SSJ 100: Неполадки в проводке или мусор в двигателе?
Самолёт Sukhoi Superjet 100 полностью сгорел после посадки в аэропорту «Шереметьво».
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел в аэропорту «Шереметьво» вечером в воскресенье, 5 мая.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, пожар возник практически сразу после вылета. Его обнаружил один из пассажиров, сидевших возле крыла, о чём сразу же сообщил экипажу. После этого было принято решение вернуться в аэропорт.
Однако, как пишет РБК, приземлиться самолёту удалось только со второй попытки. При посадке у него подломилась стойка шасси.
«Самолёт после взлета в Мурманск из Шереметьево доложил о проблемах со связью, запросил возвращение в SVO. Метеоусловия сложные, с первого раза он не зашел, зашел со второго. После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — сообщает источник.
Тем временем в сети появилось видео, на котором видно, что весь самолёт был охвачен пламенем. При этом, передаёт ТАСС, хвостовая часть лайнера сгорела полностью.
На данный момент точно известно о шести пострадавших и одном погибшем в результате пожара. Однако СМИ, ссылаясь на разные источники, утверждают, что в результате произошедшего погибло до 12 человек.
По данным РИА Новости, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
Ранее в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал конструктивные недостатки самолёта Sukhoi Superjet 100.
«SSJ100 имеет самое низкое расположение двигателей из всех самолетов такого класса в мире. Это значит, что для него нужна идеальная взлетно-посадочная полоса. Потому что низкое расположение двигателей затягивает воздушным потоком, все, что лежит на полосе (пыль, камешки, металлические изделия), от чего повреждается двигатель», - рассказал авиаэксперт.
В настоящий момент самолёт потушен. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Аэропорт «Шереметьево» временно закрыт для взлета и посадки самолетов после ЧП.
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