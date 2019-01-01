Пожар на SSJ 100: Неполадки в проводке или мусор в двигателе?

Однако, как пишет РБК, приземлиться самолёту удалось только со второй попытки. При посадке у него подломилась стойка шасси.

«Самолёт после взлета в Мурманск из Шереметьево доложил о проблемах со связью, запросил возвращение в SVO. Метеоусловия сложные, с первого раза он не зашел, зашел со второго. После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — сообщает источник.

Тем временем в сети появилось видео, на котором видно, что весь самолёт был охвачен пламенем. При этом, передаёт ТАСС, хвостовая часть лайнера сгорела полностью.