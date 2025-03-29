В ведомстве подчеркнули, что Киев в течение прошедших суток продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры РФ.

В Минобороны РФ также сообщили, что украинская сторона за прошедшие сутки несколько раз атаковала электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области. Более девяти тысяч потребителей в Белгородской области накануне остались без света.

«Вне зависимости от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на ГИС «Суджа» в Курской области была проведена украинскими военными по команде из Лондона при использовании французских спутниковых систем, напмоинает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

