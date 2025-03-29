МО РФ: В результате удара ВСУ по ГИС «Суджа» энергообъект фактически уничтожен

В результате украинского удара из РСЗО HIMARS 28 марта по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» энергообъект фактически уничтожен, заявили в российском оборонном ведомстве.

В Госдуме объяснили новый удар ВСУ по газовой станции «Суджа»

В ведомстве подчеркнули, что Киев в течение прошедших суток продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры РФ.

В Минобороны РФ также сообщили, что украинская сторона за прошедшие сутки несколько раз атаковала электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области. Более девяти тысяч потребителей в Белгородской области накануне остались без света.

«Вне зависимости от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на ГИС «Суджа» в Курской области была проведена украинскими военными по команде из Лондона при использовании французских спутниковых систем, напмоинает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ / скриншот с видео
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