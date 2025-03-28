В Госдуме объяснили новый удар ВСУ по газовой станции «Суджа»

Украина и Европа новой атакой на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области хотят сорвать мирные переговоры, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что эти удары происходят не без участия Европы, которая перестраивается на военный лад. По его словам, все европейские заводы сейчас усиленно работают над производством вооружения, а тут появляется риск, что боевые действия могут закончиться.

Полицейский пострадал при атаке ВСУ в Судже

Также Колесник интерпретировал подобные удары, как желание Европы показать, что она не зависит от США, хотя это не так. Президент США Дональд Трамп помог РФ и Украине договориться о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, однако Европа демонстрирует, что не во что не ставит эти договоренности.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту нападения военнослужащих ВСУ на мирных жителей Суджи (Курская область), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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