Также Колесник интерпретировал подобные удары, как желание Европы показать, что она не зависит от США, хотя это не так. Президент США Дональд Трамп помог РФ и Украине договориться о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, однако Европа демонстрирует, что не во что не ставит эти договоренности.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту нападения военнослужащих ВСУ на мирных жителей Суджи (Курская область), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

