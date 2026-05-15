Путин заявил о росте ВВП России в марте на 1,8%
15 мая 202614:45
Алексей Филимонов
В марте ВВП России прибавил 1,8%. Как пишет RT, об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, решения, реализованные кабмином за последнее время, начали давать определённый результат.
«Сдержанно скажем, но всё-таки, — определённый результат положительный», - добавил глава государства.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
