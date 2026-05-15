«Грязь и мерзость!»: Познер объяснил уход с концерта комика-иноагента Слепакова
Любые шутки, в том числе и политические, должны быть смешными, но не грязными и пошлыми, сказал НСН Владимир Познер.
В концерте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) было слишком много грязных и мерзких шуток, которые было невозможно слушать. Так свой уход с концерта юмориста в 2023 году объяснил НСН журналист и телеведущий Владимир Познер.
Слепаков ранее рассказал, как в 2023 году Познер в компании друзей ушел с его концерта. Видео с интервью доступно на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина. Познер объяснил, почему не досмотрел до конца выступление юмориста.
«Да, я ушел с его концерта. Выступление проходило в Юрмале, это единственный его концерт, на котором я вообще бывал. Там было столько грязи, столько мерзостного неприличия, например, как хорошо спать с женой своего друга, что я просто встал и ушел. Вообще я очень хорошо отношусь к шуткам, если они смешные, в том числе и к политическим», — сказал Познер.
Телеведущий также рассказал НСН, что остаётся жить в России несмотря не слухи, которые упорно отправляют его во Францию.
«Я живу в России, в Москве. Да, я бываю во Франции и не только, но живу я в России. А все слухи не стоят выеденного яйца», — подытожил он.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Слепакова по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
