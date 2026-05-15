В концерте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) было слишком много грязных и мерзких шуток, которые было невозможно слушать. Так свой уход с концерта юмориста в 2023 году объяснил НСН журналист и телеведущий Владимир Познер.

Слепаков ранее рассказал, как в 2023 году Познер в компании друзей ушел с его концерта. Видео с интервью доступно на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина. Познер объяснил, почему не досмотрел до конца выступление юмориста.