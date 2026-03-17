Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов
Урал ранее был недосягаем для украинских воздушных ударов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На выездном совещании в Уральском федеральном округе он отметил, что в настоящее время регион уже «находится в зоне непосредственной угрозы».
Шойгу также указал, что число предпринятых ВСУ воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных регионах РФ по итогам прошлого года выросло почти в четыре раза, а количество терактов - на 40%.
Ранее Шойгу заявил, что России есть чем ответить на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- На 20% дешевле: Как распределился спрос на летний отдых в Сочи и Абхазии
- Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов
- Какие платформы выбирают россияне на фоне замедления Telegram
- Песков заявил, что Украина продолжает тщетное сопротивление
- Путин подписал указ о помиловании 23 женщин
- В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС
- Если не накручивать: Как блогерам набрать подписчиков в MAX
- Умер актер из фильма «Назад в будущее» Мэтт Кларк
- «Сомнений нет»: Онищенко оценил шансы заражения скота ящуром в регионах РФ
- ВС России освободили Сопычь и Каленики