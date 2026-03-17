Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов

Урал ранее был недосягаем для украинских воздушных ударов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

На выездном совещании в Уральском федеральном округе он отметил, что в настоящее время регион уже «находится в зоне непосредственной угрозы».

Шойгу также указал, что число предпринятых ВСУ воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных регионах РФ по итогам прошлого года выросло почти в четыре раза, а количество терактов - на 40%.

Ранее Шойгу заявил, что России есть чем ответить на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВСУАтакаУралСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры