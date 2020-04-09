Многодетная семья на Урале ушла в лес от коронавируса

Многодетная семья, чтобы переждать эпидемию коронавируса, ушла в лес в Артемовском районе Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Там сообщили, что полиция завела на родителей административное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей.

По информации ведомства, в полицию поселка Буланаш обратилась женщина, рассказавшая, что ее брат с супругой и тремя детьми от четырех до 10 лет ушли в лес и не выходят на связь. Сотрудники полиции обнаружили их в лесу неподалеку от поселка, в котором семья проживала.