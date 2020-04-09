Житель Уханя дал совет россиянам в самоизоляции

Работник одной из школ города Ухань по фамилии Чжу в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса COVID-19, рассказал, что самоизоляция является крайне эффективным методом в борьбе с инфекцией. Но соблюдать такой режим, по его словам, нужно «соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком».

Чжу также рассказал, что в Китае после эпидемии сильно увеличилось число разводов, так как супруги начали «под лупой» рассматривать друг друга.