Житель Уханя дал совет россиянам в самоизоляции
Работник одной из школ города Ухань по фамилии Чжу в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса COVID-19, рассказал, что самоизоляция является крайне эффективным методом в борьбе с инфекцией. Но соблюдать такой режим, по его словам, нужно «соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком».
Чжу также рассказал, что в Китае после эпидемии сильно увеличилось число разводов, так как супруги начали «под лупой» рассматривать друг друга.
Житель Уханя посоветовал россиянам, которые только вступили в период самоизоляции, подготовить список дел, сообщает РИА Новости. Например, заняться кулинарией или физическими упражнениями. Иначе, по его словам, скандалов на пустом месте не избежать.
В среду власти Китая полностью сняли транспортную блокаду Уханя и разрешили людям выезжать из города. Жители были отрезаны от остального мира в течение 76 дней.
Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, почему 20% москвичей игнорируют призывы к самоизоляции. Он рассказал, что обычно есть несколько стадий принятия ограничений людьми.
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