Мишустин: пострадавшие при ЧП на шахте в Кузбассе получат всю необходимую помощь
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что глубоко потрясен трагедией, произошедшей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
По его словам, пострадавшим в результате ЧП будет оказана вся необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.
«Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы», - заключил председатель правительства.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим в шахте «Листвяжная» работникам.
ЧП на предприятии в Белово произошло 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва. По последним данным, 11 человек погибли, 38 госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru