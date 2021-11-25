Мишустин: пострадавшие при ЧП на шахте в Кузбассе получат всю необходимую помощь

По его словам, пострадавшим в результате ЧП будет оказана вся необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

«Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы», - заключил председатель правительства.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим в шахте «Листвяжная» работникам.

ЧП на предприятии в Белово произошло 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва. По последним данным, 11 человек погибли, 38 госпитализированы.