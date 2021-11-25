Из-за угрозы взрыва поиск пропавших шахтеров в Кузбассе приостановлен
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил приостановку поисково-спасательной операции в шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за угрозы взрыва. Об этом рассказали в одной из экстренных служб.
Спасателей эвакуировали. Отмечается, что в шахте наблюдалась взрывоопасная концентрация метана.
По словам Цивилева, после ЧП за помощью в медучреждения уже обратились 49 человек. 38 из них госпитализированы.
25 ноября примерно в 04:30 утра по московскому времени на предприятии в Белово произошло задымление. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось отправить наверх, но часть из них до сих пор остается в дальних штреках шахты. С ними не удается связаться.
На месте работают 30 единиц спецтехники и 19 отделений спасателей. По последним данным, в результате происшествия погибло 11 человек.
В компании «СДС-Уголь», которой принадлежит шахта, пообещали оказать помощь семьям погибших. Президент России Владимир Путин уже выразил им свои соболезнования.
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