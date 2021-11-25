В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим в шахте «Листвяжная» работникам. Об этом сообщают РИА Новости.
Он пройдет с 26 по 28 ноября.
Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать наверх, однако часть из них до сих пор остается в шахте. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва.
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По последним данным, 11 человек погибли, 38 госпитализированы.
Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибшим.
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