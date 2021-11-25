В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим в шахте «Листвяжная» работникам. Об этом сообщают РИА Новости.

Он пройдет с 26 по 28 ноября.

Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать наверх, однако часть из них до сих пор остается в шахте. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва.