Мирошник: ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома жителей Курской области
30 августа 202406:38
Вооруженные силы Украины расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России по преступлениям украинского режима Родиона Мирошника.
По его словам, ВСУ целенаправленно уничтожают хозяйственные постройки. Часто украинские военные наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.
Ранее стало известно, что Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru