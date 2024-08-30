Мирошник: ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома жителей Курской области

Вооруженные силы Украины расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России по преступлениям украинского режима Родиона Мирошника.

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По его словам, ВСУ целенаправленно уничтожают хозяйственные постройки. Часто украинские военные наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

Ранее стало известно, что Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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