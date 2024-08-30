Главы Минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской области

Руководители военных ведомств двух стран обсудят ситуацию в Курской области. Как заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх, Остин также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курской области.

Ранее стало известно, что Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

