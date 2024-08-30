Главы Минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской области

Глава Пентагона Ллойд Остин 30 августа встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает РБК.

СМИ: Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь

Руководители военных ведомств двух стран обсудят ситуацию в Курской области. Как заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх, Остин также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курской области.

Ранее стало известно, что Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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