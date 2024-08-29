СМИ: Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь

Они будут пытаться убедить администрацию США снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России. Ермак и Умеров предоставят список приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Киева.

Отмечается, что встреча пройдет на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

