СМИ: Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и глава Минобороны Рустем Умеров встретятся в США с официальными лицами, сообщает CNN.
Они будут пытаться убедить администрацию США снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России. Ермак и Умеров предоставят список приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Киева.
Отмечается, что встреча пройдет на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru