Наемника из Грузии приговорили к пожизненному заключению в ДНР
Наемника из Грузии приговорили к пожизненному лишению свободу за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России. Приговор вынес верховный суд ДНР, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Николоса Берианидзе признали виновным по статьям «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности данного лица по обеспечению общественной безопасности».
Судом установлено, что Берианидзе был членом отдельного отряда специального назначения полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) в период с июня 2016 года по май 2022 года, где прошел обучение, получив первоначальную подготовку и специальные военные навыки.
Троих российских солдат осужденный уничтожил во время стрелкового боя в Мариуполе в марте 2022 года. Кроме того, до задержания российскими военными он воевал на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 4,7 млн рублей.
Отбывать пожизненный срок Берианидзе будет в исправительной колонии особого режима.
Ранее гражданина Молдавии, служащего наемником в рядах ВСУ, заочно приговорили в ДНР к семи годам исправительной колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
- Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
- Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru