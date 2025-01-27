Наемника из Грузии приговорили к пожизненному заключению в ДНР

Судом установлено, что Берианидзе был членом отдельного отряда специального назначения полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) в период с июня 2016 года по май 2022 года, где прошел обучение, получив первоначальную подготовку и специальные военные навыки.

Троих российских солдат осужденный уничтожил во время стрелкового боя в Мариуполе в марте 2022 года. Кроме того, до задержания российскими военными он воевал на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 4,7 млн рублей.

Отбывать пожизненный срок Берианидзе будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее гражданина Молдавии, служащего наемником в рядах ВСУ, заочно приговорили в ДНР к семи годам исправительной колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

