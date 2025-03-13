СМИ: Оскорбительную надпись в Судже могли оставить грузинские наемники
Надпись в центре города Суджа в Курской области могли оставить грузинские наемники, сообщает «Царьград».
По данным телеканала, в написании буквы «И» имеется ошибка. В украинском алфавите, как и в русском, нет буквы «N». Это говорит о том, что надпись, скорее всего, сделали неславянские авторы. Также в тексте имеется большое количество ошибок, некоторые из которых не смогут допустить носители украинского языка.
Ранее в интернете появилось новое видео из центра Суджи. На снятых с воздуха кадрах видно, как возле местной администрации в центре площади написаны фразы «Русские научитесь воевать».
Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru