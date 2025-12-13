Россия и Иордания отменили визовые требования
Вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ был подписан в Москве 20 августа. Новые нормы вступали в силу с 13 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По условиям соглашения россияне могут въезжать в Иорданию и пребывать на ее территории без виз до 30 дней во время каждого посещения. При этом граждане не должны осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться, постоянно проживать в стране.
Аналогичные права предоставляются и гражданам Иордании при посещении РФ.
