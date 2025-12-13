Россия и Иордания отменили визовые требования

Документ был подписан в Москве 20 августа. Новые нормы вступали в силу с 13 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По условиям соглашения россияне могут въезжать в Иорданию и пребывать на ее территории без виз до 30 дней во время каждого посещения. При этом граждане не должны осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться, постоянно проживать в стране.

Аналогичные права предоставляются и гражданам Иордании при посещении РФ.

