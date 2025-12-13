Россиянин Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA
Российский спортсмен Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
Боксер провел поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Состязания прошли в Дубае. В 12-раундовой встрече россиянин выиграл у соперника нокаутом в шестом раунде.
Мурату Гассиеву 32 года, на его счету 33 победы (в том числе 26 нокаутом) и два поражения. В 2016-м россиянин стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, в 2018-м завоевал пояс WBA, однако в том же году расстался с титулами после проигрыша в финале Всемирной боксерской суперсерии.
