Россиянин Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA

Боксер провел поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Состязания прошли в Дубае. В 12-раундовой встрече россиянин выиграл у соперника нокаутом в шестом раунде.

Мурату Гассиеву 32 года, на его счету 33 победы (в том числе 26 нокаутом) и два поражения. В 2016-м россиянин стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, в 2018-м завоевал пояс WBA, однако в том же году расстался с титулами после проигрыша в финале Всемирной боксерской суперсерии.

