СМИ: В Париже отменили встречу США, Украины и «евротройки» по мирному плану

Встречу представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии, на которой ожидались обсуждения урегулирования украинского конфликта, отменили. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

СМИ: ЕС планирует обсудить вступление Украины в союз в декабре

«В субботу в Париже встреча по Украине не состоится», - рассказал СМИ источник в Елисейском дворце.

Ранее планировалось, что чиновники США, «евротройки» и Украины встретятся для обсуждения мирного плана. Участие в мероприятии должны были принять советники по национальной безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЕвросоюзУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры