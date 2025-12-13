СМИ: В Париже отменили встречу США, Украины и «евротройки» по мирному плану
13 декабря 202503:26
Встречу представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии, на которой ожидались обсуждения урегулирования украинского конфликта, отменили. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
«В субботу в Париже встреча по Украине не состоится», - рассказал СМИ источник в Елисейском дворце.
Ранее планировалось, что чиновники США, «евротройки» и Украины встретятся для обсуждения мирного плана. Участие в мероприятии должны были принять советники по национальной безопасности.
