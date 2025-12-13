Трамп высказался о перспективе урегулирования на Украине

Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна в скором времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Посмотрим», - цитирует политика РИА Новости.

Трамп высказал мнение, что это будет известно вскоре.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва еще не получала от Вашингтона информацию по урегулированию конфликта на Украине.

ФОТО: Zuma / ТАСС
