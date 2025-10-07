Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинаского дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в хуторе Масычево Грайворонского округа беспилотник ударил по автомобилю, был ранен мужчина.
«Пострадавшего с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, погиб находившийся в здании мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
