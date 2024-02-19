Мирные жители были ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ

Он указал, что, по предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор.

Богомаз добавил, что также были частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа, пострадал водитель трактора, сообщает Ura.ru.

