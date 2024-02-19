Мирные жители были ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
Он указал, что, по предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.
«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор.
Богомаз добавил, что также были частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа, пострадал водитель трактора, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru