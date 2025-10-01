Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

По его словам, в результате женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки.

«Пострадавшим оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода», - уточнил он.

Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиПострадавшиеБелгородская область

