Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки.
«Пострадавшим оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода», - уточнил он.
Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru