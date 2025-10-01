Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона

Почти 700 тысяч москвичей стали участниками проекта «Московское долголетие» Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения Суд арестовал жителя Москвы по делу об убийстве начальницы в отделении банка Волонтёры Москвы доставили в Мариуполь гумпомощь Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 3 по 10 октября