Онищенко назвал число случаев избыточной смертности от коронавируса

Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал цифры избыточной смертности от коронавируса и экономического ущерба, а также перечислил, из чего складывается эта трагическая статистика. 

Пандемия COVID-19 вызвала более 20 миллионов случаев избыточной смертности, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ограничения интернета встревожили россиян сильнее, чем коронавирус в 2020 году
«Пандемия коронавируса вызвала более 20 миллионов случаев избыточной смертности. Экономический ущерб составил 10 триллионов долларов. Я бы сюда добавил почти восемь миллионов подтверждённых смертей непосредственно от ковида. Избыточная смертность — это неоказанная медицинская помощь, отменённые плановые операции, не проведённые курсы лечения, непроведённая диспансеризация для раннего выявления тех или иных заболеваний, а также ограниченность передвижения людей. Необходимо совершенствовать комплекс мер. Самое главное — своевременно выявить возбудителя, который может вызвать пандемию, создать вакцины и средства диагностики, определиться с лекарствами», — сказал собеседник НСН.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН
ТЕГИ:СмертностьСмертьКоронавирусЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры