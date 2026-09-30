«До 700 тысяч человек в неделю»: Онищенко оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Прогнозы по сезонному подъёму заболеваемости начинают сбываться — но картина складывается неоднозначная, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Рост сезонной заболеваемости в России фиксируется не только среди детей, но и среди работающего населения. При этом показатели гриппа пока не выходят за рамки многолетней нормы, а состав циркулирующих штаммов известен, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас появляется информация, в том числе от госорганов, о двух‑трёх волнах… Сведения от государственных учреждений поступают противоречивые. Сейчас наблюдается естественный рост заболеваемости. Ещё летом прогнозировали всплеск заболеваемости после возвращения с каникул и отпусков. А с этой недели мы отмечаем уже другой процесс: рост заболеваемости гриппом и ОРЗ наблюдается среди экономически активного населения, а не только среди школьников. При этом данный рост находится в пределах средних многолетних уровней заболеваемости. Еженедельно заболевают до 700 тысяч человек (в абсолютных цифрах), при этом на грипп приходится 1%. Состав штаммов нам понятен и известен. При этом заболеваемость ковидом также растёт», — сказал собеседник НСН.
По его словам, рост заболеваемости длится около двух месяцев.
«Что касается волн заболеваемости… Здесь имеет смысл смотреть по регионам, потому что в одних местах рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начинается раньше, в других — позже. Если рост начинается, то он длится семь-девять недель: две недели приходится на рост, три-четыре недели — на плато, а затем начинается снижение. На этапе снижения у нас всегда доминируют штаммы гриппа А. Затем начинает преобладать грипп штамма B. Эти штаммы менее контагиозны, но заболевание ими протекает достаточно тяжело», — добавил Онищенко.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.
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