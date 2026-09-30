Рост сезонной заболеваемости в России фиксируется не только среди детей, но и среди работающего населения. При этом показатели гриппа пока не выходят за рамки многолетней нормы, а состав циркулирующих штаммов известен, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.