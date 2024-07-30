Адвокат Трунов пояснил, почему иск пострадавших в «Крокусе» оставили без движения

Замоскворецкий суд Москвы оставил коллективное исковое заявление без движения. Соответствующая отметка появилась в карточке дела, опубликованного на сайте суда. По словам Трунова, на данный момент пострадавшие думают, стоит ли обжаловать такое решение.

«Я получил определение об отказе в принятии. Что-то в нем объективно – пишут, что не везде указаны даты выдачи паспортов потерпевших и нужно устранить это нарушение. Что-то из того, что написано является спорным. К примеру, пишут, что потерпевшие должны заплатить пошлину, иск расценивается, как возмещение вреда, причиненного потребителю. На самом деле речь о возмещении вреда жизни и здоровью, в этом случае пошлина потерпевшими не платится. Так или иначе, большой проблемы нет. Мы еще думаем, стоит ли устранять существующие нарушения и подавать иск еще раз, либо же будем обжаловать это решение», - сообщил он.