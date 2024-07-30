Адвокат Трунов пояснил, почему иск пострадавших в «Крокусе» оставили без движения
Пострадавшие в «Крокус Сити Холле» после трагедии подали несколько исков в разные судебные инстанции Москвы и области, сообщил НСН адвокат Игорь Трунов.
Суд указал на нарушения в иске, который пострадавшие и родственники погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» подали к страховой компании «Ингосстрах», рассказал в интервью НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Замоскворецкий суд Москвы оставил коллективное исковое заявление без движения. Соответствующая отметка появилась в карточке дела, опубликованного на сайте суда. По словам Трунова, на данный момент пострадавшие думают, стоит ли обжаловать такое решение.
«Я получил определение об отказе в принятии. Что-то в нем объективно – пишут, что не везде указаны даты выдачи паспортов потерпевших и нужно устранить это нарушение. Что-то из того, что написано является спорным. К примеру, пишут, что потерпевшие должны заплатить пошлину, иск расценивается, как возмещение вреда, причиненного потребителю. На самом деле речь о возмещении вреда жизни и здоровью, в этом случае пошлина потерпевшими не платится. Так или иначе, большой проблемы нет. Мы еще думаем, стоит ли устранять существующие нарушения и подавать иск еще раз, либо же будем обжаловать это решение», - сообщил он.
Как добавил адвокат, это не единственный иск, поданный от имени потерпевших в «Крокусе».
«Сейчас в Химках идет рассмотрение административного иска к МЧС по Московской области. Также нами поданы жалобы в Басманный суд о бездействии следственного комитета, который на наши заявления так и не ответил», - уточнил Трунов.
Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» и близкие погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху» в конце июля. Компания являлась страховщиком сгоревшего концертного зала. Истцы попросили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования, напоминает «Радиоточка НСН».
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