Минздрав: Порядка 40,1 тысячи палестинцев погибли в Газе из-за действий Израиля
17 августа 202415:33
Около 40,1 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа из-за действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года, сообщили в Минздраве палестинского анклава.
По данным ведомства, более 92,5 тысячи палестинцев получили ранения.
Ранее израильские военные нанесли удар по школе Аль-Табаин в городе Газа, около ста человек погибли, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru