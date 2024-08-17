Минздрав: Порядка 40,1 тысячи палестинцев погибли в Газе из-за действий Израиля

Около 40,1 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа из-за действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года, сообщили в Минздраве палестинского анклава.

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По данным ведомства, более 92,5 тысячи палестинцев получили ранения.

Ранее израильские военные нанесли удар по школе Аль-Табаин в городе Газа, около ста человек погибли, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильМинздравПогибшиеПалестинаСектор Газа

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